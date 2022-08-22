"Укрзалізниця" повідомила про запізнення польського поїзда: як забезпечать подальшу пересадку

Запізнення може становити до трьох годин.

З'явилося повідомлення про запізнення польського поїзда №43003/104 Богумін-Перемишль.

Тож основну частину пасажирів, які мають подальшу пересадку на українські рейси, "Укрзалізниця" інформує про зміни.

Про це повідомили в пресслужбі "УЗ".

"Наші рейси №32 Перемишль-Запоріжжя, №36 Перемишль-Одеса та №54 Перемишль-Київ дочекаються своїх пасажирів. Затримка може скласти близько 3 годин, просимо орієнтуватися на оголошення по вокзалу", - зазначили в "УЗ".

Щойно поїзди заїдуть на українську територію, "Укрзалізниця" зробить усе, щоб надолужити частину запізнення, наголосили в управлінні.

"Привеземо додому всіх", - повідомили в "УЗ".

Нагадаємо, у Харківській області змінюється час комендантської години. Так, від 22 серпня вона триватиме від 19:00 до 07:00 наступного дня.

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