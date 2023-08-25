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"Укрзалізниця" повідомила про затримки низки потягів: що сталося

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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"Укрзалізниця" повідомила про затримки низки потягів: що сталося

Укрзалізниця. / Фото: Associated Press

Затримка може сягнути чотирьох годин.

У п'ятницю, 25 серпня, в Україні затримується низка потягів через сходженням вантажних вагонів на Полтавщині. Тому низка рейсів харківського напрямку прямуватиме резервним маршрутом.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

"Орієнтовний час у дорозі може збільшитися на близько чотири годин", - попереджають в "УЗ".

Список рейсів, що затримуються:

  • 711 Краматорськ-Київ
  • 723 Харків-Київ
  • 724 Київ-Харків
  • 21 Харків-Львів
  • 22 Львів-Харків
  • 17 Харків-Ужгород
  • 73 Харків-Перемишль 
  • 93 Харків-Хелм 

У компанії наголошують, що у зв'язку з об'їздом, поїзди прямуватимуть через станцію Полтава-Південна - замість станції Полтава-Київська.

"Усі зали очікування вокзалів Києва та Харкова будуть відкриті для пасажирів, що вимушено прибуватимуть у комендантську годину", - повідомили в "УЗ".

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" скасовує деякі потяги до Перемишля.  Польська залізниця від 8 вересня розпочинає заплановані ремонти інфраструктури у місті. Саме тому відбудуться зміни у курсуванні поїздів. 

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Дата публікації
Перегляди
709
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