"Укрзалізниця" повідомила про затримки низки потягів: що сталося

У п'ятницю, 25 серпня, в Україні затримується низка потягів через сходженням вантажних вагонів на Полтавщині. Тому низка рейсів харківського напрямку прямуватиме резервним маршрутом.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

"Орієнтовний час у дорозі може збільшитися на близько чотири годин", - попереджають в "УЗ".

Список рейсів, що затримуються:

711 Краматорськ-Київ

723 Харків-Київ

724 Київ-Харків

21 Харків-Львів

22 Львів-Харків

17 Харків-Ужгород

73 Харків-Перемишль

93 Харків-Хелм

У компанії наголошують, що у зв'язку з об'їздом, поїзди прямуватимуть через станцію Полтава-Південна - замість станції Полтава-Київська.

"Усі зали очікування вокзалів Києва та Харкова будуть відкриті для пасажирів, що вимушено прибуватимуть у комендантську годину", - повідомили в "УЗ".

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" скасовує деякі потяги до Перемишля. Польська залізниця від 8 вересня розпочинає заплановані ремонти інфраструктури у місті. Саме тому відбудуться зміни у курсуванні поїздів.

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