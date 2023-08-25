"Укрзалізниця" повідомила про затримки низки потягів: що сталося

Затримка може сягнути чотирьох годин.
У п'ятницю, 25 серпня, в Україні затримується низка потягів через сходженням вантажних вагонів на Полтавщині. Тому низка рейсів харківського напрямку прямуватиме резервним маршрутом.
Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".
"Орієнтовний час у дорозі може збільшитися на близько чотири годин", - попереджають в "УЗ".
Список рейсів, що затримуються:
- 711 Краматорськ-Київ
- 723 Харків-Київ
- 724 Київ-Харків
- 21 Харків-Львів
- 22 Львів-Харків
- 17 Харків-Ужгород
- 73 Харків-Перемишль
- 93 Харків-Хелм
У компанії наголошують, що у зв'язку з об'їздом, поїзди прямуватимуть через станцію Полтава-Південна - замість станції Полтава-Київська.
"Усі зали очікування вокзалів Києва та Харкова будуть відкриті для пасажирів, що вимушено прибуватимуть у комендантську годину", - повідомили в "УЗ".
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" скасовує деякі потяги до Перемишля. Польська залізниця від 8 вересня розпочинає заплановані ремонти інфраструктури у місті. Саме тому відбудуться зміни у курсуванні поїздів.