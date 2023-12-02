"Укрзалізниця" повідомила про затримки низки потягів: що сталося

Скасованих рейсів немає.
У суботу, 2 грудня, через знеструмлення у Львівській області та рясні снігопади у західних областях затримуються потяги "Укрзалізниці". Скасованих рейсів немає.
Про це повідомили у пресслужбі "УЗ".
"Через рясні снігопади на заході України та налипання мокрого снігу кілька поїздів прямують із затримкою на понад 30 хвилин", - йдеться у повідомленні.
Список рейсів:
- №17/18 Харків - Ужгород (+1:47)
- №265/266 Ужгород - Ковель (+1:40)
- №35/36 Одеса - Перемишль (+1:17)
- №53/54 Київ - Перемишль (+1:17)
- №7/8 Київ - Чернівці (+0:53)
- №715/716 Перемишль - Київ (+0:53)
- №95/96 Київ - Рахів (+0:47)
- №5/6 Запоріжжя - Ясіня (+0:36)
- №29/30 Київ - Ужгород (+0:35)
Як повідомлялося, частина Львівщини залишилася без світла через негоду. Найбільше відключень на Жидачівському, Перемишлянському, Миколаївському та Стрийському напрямках.