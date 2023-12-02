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"Укрзалізниця" повідомила про затримки низки потягів: що сталося

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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"Укрзалізниця" повідомила про затримки низки потягів: що сталося

"Укрзалізниця". / Фото: УНІАН

Скасованих рейсів немає.

У суботу, 2 грудня, через знеструмлення у Львівській області та рясні снігопади у західних областях затримуються потяги "Укрзалізниці". Скасованих рейсів немає.

Про це повідомили у пресслужбі "УЗ".

"Через рясні снігопади на заході України та налипання мокрого снігу кілька поїздів прямують із затримкою на понад 30 хвилин", - йдеться у повідомленні.

Список рейсів:

  • №17/18 Харків - Ужгород (+1:47)
  • №265/266 Ужгород - Ковель (+1:40)
  • №35/36 Одеса - Перемишль (+1:17)
  • №53/54 Київ - Перемишль (+1:17)
  • №7/8 Київ - Чернівці (+0:53)
  • №715/716 Перемишль - Київ (+0:53)
  • №95/96 Київ - Рахів (+0:47)
  • №5/6 Запоріжжя - Ясіня (+0:36)
  • №29/30 Київ - Ужгород (+0:35)

Як повідомлялося, частина Львівщини залишилася без світла через негоду. Найбільше відключень на Жидачівському, Перемишлянському, Миколаївському та Стрийському напрямках.

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Дата публікації
Перегляди
514
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