"Укрзалізниця" повідомила про затримки потягів: список рейсів

У четвер, 6 квітня, в Україні затримуються кілька потягів через ускладнення погодних умов. Зокрема, через обледеніння контактної мережі на Львівській залізниці вісім поїздів курсують із запізненням.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Наголошується, що кілька потягів наздоганяють спізнення у 30 хв. та більше. Список рейсів:

№715/716 Перемишль – Київ (+2:17);

№113/114 Харків – Львів (+1:55);

№55/56 Київ-Пас. – Івано-Франківськ (+0:45);

№129/130 Ворохта – Кременчук (+0:39);

№149/150 Чернівці – Полтава-Півд. (+0:39);

№59/60 Київ-Пас. – Чоп (+0:34);

№5/6 Запоріжжя – Ясіня (+0:32);

№49/50 Київ-Пас. – Трускавець (+0:30).

"Якщо ви зараз на борту поїзда, що спізнюється, і маєте попереду пересадку, будь ласка, сповістіть нашого провідника, стюарда або гарячу лінію 0800503111, щоб ми могли знайти рішення завчасно", - просять у компанії.

Нагадаємо, синоптики попереджали про погіршення погоди 6 квітня. Зокрема, на заході прогнозували помірний мокрий сніг і дощ, на Прикарпатті та Хмельниччині - значні опади.

Читайте також:

Рясний сніг у квітні: до Волині повернулася зима

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.





