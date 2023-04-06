"Укрзалізниця" повідомила про затримки потягів: список рейсів

Затримуються щонайменше 8 рейсів.
У четвер, 6 квітня, в Україні затримуються кілька потягів через ускладнення погодних умов. Зокрема, через обледеніння контактної мережі на Львівській залізниці вісім поїздів курсують із запізненням.
Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".
Наголошується, що кілька потягів наздоганяють спізнення у 30 хв. та більше. Список рейсів:
- №715/716 Перемишль – Київ (+2:17);
- №113/114 Харків – Львів (+1:55);
- №55/56 Київ-Пас. – Івано-Франківськ (+0:45);
- №129/130 Ворохта – Кременчук (+0:39);
- №149/150 Чернівці – Полтава-Півд. (+0:39);
- №59/60 Київ-Пас. – Чоп (+0:34);
- №5/6 Запоріжжя – Ясіня (+0:32);
- №49/50 Київ-Пас. – Трускавець (+0:30).
"Якщо ви зараз на борту поїзда, що спізнюється, і маєте попереду пересадку, будь ласка, сповістіть нашого провідника, стюарда або гарячу лінію 0800503111, щоб ми могли знайти рішення завчасно", - просять у компанії.
Нагадаємо, синоптики попереджали про погіршення погоди 6 квітня. Зокрема, на заході прогнозували помірний мокрий сніг і дощ, на Прикарпатті та Хмельниччині - значні опади.
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