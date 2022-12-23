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"Укрзалізниця" повідомила про затримки рейсів через скупчення поїздів на кордоні з Польщею

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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"Укрзалізниця" повідомила про затримки рейсів через скупчення поїздів на кордоні з Польщею

Фото: t.me/UkrzalInfo

Йдеться наразі проти три рейси з Польщі та один - з України.

У п'ятницю, 23 грудня, "Укрзалізниця" повідомила про затримки рейсів через скупчення поїздів на польському кордоні. 

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Список рейсів: 

  • №715/716 Перемишль — Київ +7:13
  • №31/32 Перемишль — Запоріжжя +3:58
  • №705/706 Київ — Перемишль +2:37
  • №89/90 Перемишль — Київ +2:30

Також зв’язку з відсутністю напруги в контактній мережі внаслідок обстрілу на ділянці Марганець-Нікополь було змінено маршрут слідування поїздам: 

№62 Одеса — Харків зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, Синельникове-1, Павлоград-1, Лозова без заходу на станції Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2, Новомосковськ Дніпровський.

№120 Львів – Запоріжжя зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, без заходу на станції Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2.

№276 Київ – Запоріжжя-1 зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, без заходу на станції Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на рейс №131/132 Львів - Дніпро. Від 10 грудня через день по парних числах поїзд вирушатиме зі Львова о 18:08.

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