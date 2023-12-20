"Укрзалізниця" повідомила про затримку двох поїздів з Польщі – яка причина

У Польщі сталася аварія на залізниці.

Через сходження вантажного поїзда у Польщі рух поїздів по ст. Медика (перемишльський напрямок - ред.) призупинено орієнтовно на дві години.

Про це повідомила "Укрзалізниця".

У компанії попередили про затримку щонайменше двох українських поїздів:

31 Запоріжжя - Перемишль;

74 Перемишль - Харків.

"Перепрошуємо у пасажирів і тримаємо зв'язок із польськими колегами щодо якнайшвидшого відновлення руху. Пасажирів харківського поїзда просимо інформувати поїзну бригаду або нашу онлайн-підтримку щодо необхідності стиковок з іншими поїздами по території України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відправила першу партію вантажівок через кордон із Польщею (відео).

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