"Укрзалізниця" повідомила про здорожчання квитків — на які рейси підвищать ціни

Нові тарифи почнуть діяти від 10 грудня 2023 року.

"Укрзалізниця" зменшує знижки та гармонізує ціни на міжнародні рейси, що дозволить продовжити оновлювати парк вагонів та зменшити загальні збитки від пасажирських перевезень.

Про це заявили в "Укрзалізниці".

За повіосленням "УЗ", дотепер для залучення пасажиропотоку застосовували знижки фактично на всі пасажирські міжнародні рейси. Але наразі компанія переглядає це рішення, оскільки щороку збитки від пасажирських перевезень становили понад 12 млрд гривень.

Чому "УЗ" підвищує ціни на квитки

"Зміна тарифів дозволить "Укрзалізниці" втримати на поточному рівні вартість квитків для проїзду у сполученнях всередині країни, а також продовжити модернізацію рухомого складу, яка активно триває навіть під час широкомасштабного вторгнення", — заявили в компанї.

На які рейси ціни квитків зростуть

За спільним рішенням із залізницями сусідніх країн на 72% зросте вартість квитків на поїзд Київ - Варшава - Київ, попит на який лишається ажіотажним.

Водночас будуть доступні й дешевші альтернативні варіанти на цьому напрямку.

"Залежно від класу місця вартість проїзду до Хелма та зворотно, звідки можна зручно пересісти на Варшаву, зросте наступним чином: на поїзди з Дніпра — у межах 4-11%, з Харкова — 17-48%, з Києва — 15-47%", — додали в компанії.

Також мінімально, у межах 3%, зросте вартість проїзду в нічних поїздах до Відня та Перемишля. На проїзд в "Інтерсіті+" Київ - Перемишль - Київ ціна збільшиться на 26%, а в нічному поїзді Одеса - Перемишль - Одеса — у діапазоні 37-49%.

Без змін залишиться вартість квитків на поїзди до Кишинева та Будапешта.

Ба більше, наразі уникнено підвищення тарифів на соціально важливі приміські перевезення.

"Цей сегмент залізничних перевезень лишається найдоступнішим для українців та найзбитковішим для "Укрзалізниці"", — додали в компанії.

Також "УЗ" продовжить організовувати й надалі безкоштовні евакуаційні рейси з прифронтових регіонів.

Коли здорожчають квитки

Нові тарифи почнуть діяти із запровадженням нового графіка руху пасажирських поїздів — з 10 грудня 2023 року. До зазначеної дати, купуючи квиток на будь-який день, пасажири сплачуватимуть стару ціну.

Нагадаємо, раніше "УЗ" повідомляла про запуск нових потягів до Карпат на новорічні свята.

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