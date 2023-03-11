Укрзалізниця змінює розклад руху поїздів: які причини та перелік маршрутів

Через планові ремонти інфраструктури на трьох дільницях відбудуться зміни у графіку руху пасажирських поїздів.

В Укрзалізниці повідомили про серію планових ремонтів інфраструктури, які відбуватимуться навесні. У зв’язку з цим буде змінено розклад руху деяких поїздів.

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

В Укрзалізниці наголосили, що ремонт проводиться для того, щоб пришвидшити рух та гарантувати безпечніші та якісніші маршрути. Розпочнеться він на трьох важливих дільницях.

На дільниці “Фастів — Козятин” на період робіт усі поїзди будуть сповільнені на 5-25 хв, зміни стосуватимуться одразу 37 поїздів.

На дільниці “Одеса — Подільськ” у період від 27 березня до 14 квітня змінюється розклад руху 9 поїздів до 5 хв на шляху прямування.

Також зазнають змін розклади руху низки поїздів рахівського напрямку. А саме:

поїзд №55 “Київ — Рахів” від 26 березня до 9 травня вирушатиме з Києва о 18:41 та закінчуватиме свій маршрут в Івано-Франківську (замість Рахова) о 08:12. Зворотний рейс №56 “Рахів — Київ” з 27 березня до 10 травня розпочинатиметься в Івано-Франківську (замість Рахова) та прямуватиме за звичним розкладом руху (Івано-Франківськ 20:50, Київ 09:22).

від 26 березня до 9 травня вирушатиме з Києва о 18:41 та закінчуватиме свій маршрут в Івано-Франківську (замість Рахова) о 08:12. Зворотний рейс №56 з 27 березня до 10 травня розпочинатиметься в Івано-Франківську (замість Рахова) та прямуватиме за звичним розкладом руху (Івано-Франківськ 20:50, Київ 09:22). станція Ясіня стане тимчасовою кінцевою для поїзда №95/96 “Київ — Рахів” у період від 26 березня до 9 травня (при відправленні з Ясіні — від 27 березня до 10 травня) за винятком вихідних днів. По суботах та неділях поїзд прибуватиме та вирушатиме зі звичної кінцевої станції Рахів.

у період від 26 березня до 9 травня (при відправленні з Ясіні — від 27 березня до 10 травня) за винятком вихідних днів. По суботах та неділях поїзд прибуватиме та вирушатиме зі звичної кінцевої станції Рахів. для поїзда №25/26 "Одеса — Рахів" з 26 березня до 9 травня (при відправленні з Яремче — з 27 березня до 10 травня) за винятком вихідних днів тимчасовою кінцевою станцією стане Яремче. По суботах та неділях поїзд прибуватиме та відправлятиметься зі звичної кінцевої станції Рахів.

з 26 березня до 9 травня (при відправленні з Яремче — з 27 березня до 10 травня) за винятком вихідних днів тимчасовою кінцевою станцією стане Яремче. По суботах та неділях поїзд прибуватиме та відправлятиметься зі звичної кінцевої станції Рахів. у період від 27 березня до 10 травня регіональний поїзд №809/810 “Львів — Рахів — Львів” курсуватиме тільки по вихідних, а приміський поїзд №6441/6442 “Коломия — Ділове — Коломия” прямуватиме у сполученні "Коломия — Яремче — Коломия" (окрім вихідних, коли доїжджатиме до Ділового).

курсуватиме тільки по вихідних, а приміський поїзд №6441/6442 прямуватиме у сполученні "Коломия — Яремче — Коломия" (окрім вихідних, коли доїжджатиме до Ділового). “Мармароський експрес" №753/754/755/756 “Рахів — Валя Вішеулуй — Рахів” не курсуватиме від 27 березня до 10 травня.

В Укрзалізниці також повідомили, що від 12 березня повертається рейс №807/808 “Львів — Коломия — Львів”.

“Усі оновлені графіки з'являться в застосунку та на сайті синхронно з відкриттям продажу на вказані дати, тож можна не переживати — розклад вашого поїзда не зміниться непомічено. Довеземо безпечно і за графіком”, - пообіцяли українські залізничники.

Нагадаємо, Україна збирається до кінця 2023-го збудувати європейські залізничні колії до кордону. Це дозволить з'єднати Варшаву та Львів прямими поїздами.

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