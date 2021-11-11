"Укрзалізниця" презентувала нові капсульні плацкартні вагони: якими вони будуть

Проект планується закінчити наступного року.
"Укрзалізниця" презентувала концепт оновленого капсульного плацкартного вагона. Його розробили на Дніпровському заводі з ремонту та будівництва пасажирських вагонів.
Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".
В оновленому плацкарті передбачено 52 місця — вони стали більшими у розмірах. Розміщуватись пасажири, як і раніше, можуть уздовж вагона. Кожен з них матиме свій стіл, панель управління світлом, індивідуальний світильник, розетку з USB-роз'ємом.
У майбутньому, можливо, у вагонах з'являться інтерактивні панелі для перегляду важливої інформації та розважального контенту.
“Внутрішнє обладнання інтер’єру виконано з урахуванням сучасних вимог до комфортної та безпечної подорожі. Використано надійні металеві перегородки каркасного типу та формовані полімерні панелі. Металева стеля у вагоні пожежобезпечна, обладнана вбудованими світлодіодними світильниками. У подальшому при розробці проекту на вагони планується встановлення системи кондиціонування з індивідуальним керуванням, системи екологічно чистого туалету, нового електрообладнання, опалення, водопроводу, різноманітного сервісного обладнання”, — розповіли в пресслужбі компанії.
Розробку нового концепту планується закінчити наступного року.
Читайте також:
- У Миколаївській області зникли двоє хлопців зі спецшколи.
- У Житомирі хлопця, який з ножем кидався на перехожих, відправили на примусове лікування.
- У Києві Daewoo Nexia в'їхала в електроопору і загорілася: водій загинув.