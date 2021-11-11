"Укрзалізниця" презентувала нові капсульні плацкартні вагони: якими вони будуть

"Укрзалізниця" презентувала нові капсульні плацкартні вагони: якими вони будуть

Проект планується закінчити наступного року.

"Укрзалізниця" презентувала концепт оновленого капсульного плацкартного вагона. Його розробили на Дніпровському заводі з ремонту та будівництва пасажирських вагонів.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

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В оновленому плацкарті передбачено 52 місця — вони стали більшими у розмірах. Розміщуватись пасажири, як і раніше, можуть уздовж вагона. Кожен з них матиме свій стіл, панель управління світлом, індивідуальний світильник, розетку з USB-роз'ємом.

У майбутньому, можливо, у вагонах з'являться інтерактивні панелі для перегляду важливої ​​інформації та розважального контенту.

“Внутрішнє обладнання інтер’єру виконано з урахуванням сучасних вимог до комфортної та безпечної подорожі. Використано надійні металеві перегородки каркасного типу та формовані полімерні панелі. Металева стеля у вагоні пожежобезпечна, обладнана вбудованими світлодіодними світильниками. У подальшому при розробці проекту на вагони планується встановлення системи кондиціонування з індивідуальним керуванням, системи екологічно чистого туалету, нового електрообладнання, опалення, водопроводу, різноманітного сервісного обладнання”, — розповіли в пресслужбі компанії.

Розробку нового концепту планується закінчити наступного року.

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