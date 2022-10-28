"Укрзалізниця" презентувала новий графік руху потягів: перелік оновлень

Новий графік запроваджується як для внутрішніх, так і для міжнародних рейсів.

"Укрзалізниця" 28 жовтня презентувала оновлений графік руху потягів.

Про це повідомив пресцентр перевізника.

Зокрема, там заначили, що новий графік передбачає 14 нових рейсів, серед яких 4 потяги міжнародного сполучення до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня, 4 запроваджені протягом 2022 року нові рейси Інтерсіті+, а також одразу 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон.

Серед ключових оновлень в межах України варто назвати наступні:

потяг №65/66 Харків – Умань сполучить обидва міста з Дніпром.

сполучить обидва міста з Дніпром. потяг №266/265 Ковель – Ужгород . Вперше за багато років сполучено Волинь та західне Полісся із гірськолижним регіоном у Славську, столицею "солеварів" Дрогобичем та головними містами Закарпаття. При цьому проходження Львова у напрямку із Закарпаття на Волинь зручно заплановане близько 06:00, а у зворотному напрямку близько 22:00.

. Вперше за багато років сполучено Волинь та західне Полісся із гірськолижним регіоном у Славську, столицею "солеварів" Дрогобичем та головними містами Закарпаття. При цьому проходження Львова у напрямку із Закарпаття на Волинь зручно заплановане близько 06:00, а у зворотному напрямку близько 22:00. потяг №769/770 Жмеринка – Хутір-Михайлівський . Це нове експериментальне сполучення для деблокованої північної Сумщини зі столицею та Вінниччино;

. Це нове експериментальне сполучення для деблокованої північної Сумщини зі столицею та Вінниччино; потяг № 111/112 Ізюм – Київ надасть прямий потяг далекого сполучення до столиці для жителів героїчної деокупованої Харківщини;

надасть прямий потяг далекого сполучення до столиці для жителів героїчної деокупованої Харківщини; потяг № 131/132 Запоріжжя – Львів прямуватиме через Київ, Житомир та Ковель, надаючи мешканцям північного Полісся зручне сполучення з Волинню, Львівщиною, столицею та Дніпром;

прямуватиме через Київ, Житомир та Ковель, надаючи мешканцям північного Полісся зручне сполучення з Волинню, Львівщиною, столицею та Дніпром; потяг № 191/192 Краматорськ – Одеса прямуватиме через Дніпро та дасть змогу жителям Донбасу напередодні зими виїхати ближче до південних регіонів.

Крім того, відновлюється ціла низка маршрутів, що курсували до повномасштабної війни:

№ 3/4 Запоріжжя – Львів подовжено до Ужгорода на щоденній основі;

подовжено до Ужгорода на щоденній основі; № 5/6 Запоріжжя – Івано-Франківськ подовжено до Рахова;

подовжено до Рахова; № 15/16 Харків – Івано-Франківськ подовжено до Рахова;

подовжено до Рахова; № 17/18 Харків – Львів подовжено до Ужгорода;

подовжено до Ужгорода; № 21 Харків – Львів подовжено до Трускавця;

подовжено до Трускавця; № 41/42 Дніпро – Львів подовжено до Трускавця;

подовжено до Трускавця; № 149/150 Кременчук – Івано-Франківськ подовжено до Ворохти;

подовжено до Ворохти; № 45/46 Харків – Ужгород повертається до курсування через Суми, що надасть зручне сполучення північно-східному регіону з Закарпаттям;

повертається до курсування через Суми, що надасть зручне сполучення північно-східному регіону з Закарпаттям; № 7/8 Київ – Чернівці отримав зручне ранкове прибуття до Чернівців о 08:28;

отримав зручне ранкове прибуття до Чернівців о 08:28; № 49/50 Київ – Трускавець пришвидшується на 3 години і прибуватиме о 08:45.

Швидкісні потяги Інтерсіті+ теж зазнають позитивних зрушень у графіку:

№ 715/716 Київ – Перемишль – Київ пришвидшено на 2 години в кожному напрямку;

пришвидшено на 2 години в кожному напрямку; № 705 Київ – Перемишль пришвидшено на понад 3 години;

пришвидшено на понад 3 години; час відправлення потягів напрямку Київ – Харків – Київ та Київ – Чернігів – Київ став значно зручнішим для пасажирів: № 723 Харків – Київ вирушатиме з Харкова о 17:06, прибуватиме в Київ о 22:07; № 725 Харків – Київ вирушатиме з Харкова о 07:15, прибуватиме в Київ о 12:19; № 724 Київ – Харків вирушатиме з Києва о 15:53, прибуватиме до Харкова о 20:53; № 708/707 Київ – Чернігів вирушатиме з Києва о 07:43, прибуватиме до Чернігова о 10:11; № 710/709 Чернігів – Київ вирушатиме з Чернігова о 17:21, прибуватиме до Києва о 19:48.

В "Укрзалізниці" також додають, що на дільницях із найбільшим пасажиропотоком вдвічі збільшено кількість вагонів у 17 існуючих потягах, що дає можливість більш ефективно використовувати парк локомотивів та зменшити витрати електроенергії.

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Нагадаємо, раніше в УЗ оголосили про тестування нових стандартів обслуговування. Їх перевірять у двох потягах. Так "пілотні" вагони працюватимуть у потягу №75/76 Кривий Ріг — Київ та у "Потягу до перемоги" (до 13.09.2022 р. на маршруті №31/32 Запоріжжя — Львів).

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