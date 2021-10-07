"Укрзалізниця" презентувала оновлене меню у потягах Інтерсіті+: що буде у ланч-боксах

"Укрзалізниця" презентувала оновлене меню у потягах Інтерсіті+: що буде у ланч-боксах

З'явитися нові ланч-бокси мають від 1 листопада 2021 року.

"Укрзалізниця" презентувала оновлене меню ланч-боксів на всі напрямки Інтерсіті+, які пасажири зможуть обрати та замовити під час купівлі квитка чи безпосередньо у потязі.

Про це повідомили під час презентації графіку руху пасажирських поїздів на 2022 рік 7 жовтня, повідомляє Telegram-канал перевізника.

Зазначається, що ланч-бокси є трьох видів – м’ясний, дитячий та вегетаріанський.

м’ясний ланч-бокс включатиме в себе куряче філе у соусі каррі з міксом булгуру та міні-вермішеллю у поєднанні з зеленим горошком та морквою;

дитячий ланч-бокс включатиме омлет з міні-сосисками та сиром чеддер у поєднанні з зеленим горошком та тістечком "Шарлоз" з яблуками;

вегетаріанський - фалафель на подушці з хумусу в поєднанні зі шпинатом, в’яленими томатами та печерицями.

Нагадаємо, також в "Укрзалізниці" оприлюднили перелік та розклад руху рейсів міжнародного сполучення.

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