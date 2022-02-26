"Укрзалізниця" припинила взаємодію з російською компанією: залізничні переходи між країнами зруйновано

"Укрзалізниця" припинила взаємодію з російською компанією: залізничні переходи між країнами зруйновано

Припинено диспетчерський зв’язок з РФ.

АТ "Укрзалізниця" припинила будь-які відносини та взаємодію з ВАТ "Російські залізниці".

Про це повідомили у пресслужбі української компанії.

"Ми пропонували залізничникам Російської Федерації мир та зупинити війну, але вони продовжували підвозити танки та іншу бойову техніку до України та її кордонів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що залізничні переходи між країнами, які забезпечували раніше перевезення тисячі вантажів, зруйновані. Також припинено диспетчерський зв'язок з РФ.

В компанії повідомляють, що запит РЖД на відновлення зв'язку з "Укрзалізницею" нічого не мало спільного з гуманітарною місією. Адже "це була нікчемна спроба відновити постачання воєнної техніки".

Укрзалізниця повністю переорієнтує вантажні перевезення до Європи та продовжить розвивати "Шовковий шлях" в обхід Росії.