"Укрзалізниця" призначає додаткові потяги до новорічних свят: перелік "лижних" рейсів

Три потяги на святковий період подовжать свої маршрути.

"Укрзалізниця" до новорічних свят призначає ще додаткові потяги та збільшує періодичність окремих рейсів на "лижні" напрямки.

Про це 10 грудня повідомила пресслужба компанії.

"У зв’язку з підвищеним попитом на рейси до "лижних" напрямків, "Укрзалізниця" призначає додаткові потяги, збільшує періодичність, додає більше вагонів та подовжує маршрути окремих рейсів для низки найпопулярніших напрямків", - йдеться у повідомленні.

Таким чином у грудні та січні буде призначено 9 додаткових потягів, а саме:

№ 235/236 Київ – Ужгород (через Славське) - вирушатиме з Києва від 23 грудня до 10 січня, крім 31 грудня, о 20:29, до Ужгорода він прибуватиме об 11:30, а з Ужгорода потяг відправлятиметься з 24 грудня по 11 січня, крім 31 грудня, о 19:06 і прибуватиме до Києва об 11:28;

(через Славське) - вирушатиме з Києва від 23 грудня до 10 січня, крім 31 грудня, о 20:29, до Ужгорода він прибуватиме об 11:30, а з Ужгорода потяг відправлятиметься з 24 грудня по 11 січня, крім 31 грудня, о 19:06 і прибуватиме до Києва об 11:28; № 249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці - вирушатиме з Києва від 23 грудня до 11 січня, крім 31 грудня, о 16:50, до Чернівців він прибуватиме о 8:20. З Чернівців потяг вирушатиме о 21:30 з 24 грудня по 12 січня, крім 31 грудня, і прибуватиме до Києва о 14:16;

- вирушатиме з Києва від 23 грудня до 11 січня, крім 31 грудня, о 16:50, до Чернівців він прибуватиме о 8:20. З Чернівців потяг вирушатиме о 21:30 з 24 грудня по 12 січня, крім 31 грудня, і прибуватиме до Києва о 14:16; № 259/260 Суми, Київ – Ворохта (через Буковель) - вирушатиме через день із Сум від 24 грудня до 10 січня о 15:40, до Ворохти він прибуває о 12:06. Зворотно з Ворохти потяг вирушаттиме від 25 грудня до 11 січня о 14:30 і прибуватиме в Суми о 9:56;

(через Буковель) - вирушатиме через день із Сум від 24 грудня до 10 січня о 15:40, до Ворохти він прибуває о 12:06. Зворотно з Ворохти потяг вирушаттиме від 25 грудня до 11 січня о 14:30 і прибуватиме в Суми о 9:56; № 123/124 Київ – Одеса - вирушатиме з Києва 29, 30 грудня та 2, 3, 8, 9 січня о 8:06, в Одесу він прибуває о 18:15. З Одеси потяг вирушатиме 29, 30 грудня та 2, 3, 8, 9 січня о 10:56, з прибуттям в Київ о 20:31;

- вирушатиме з Києва 29, 30 грудня та 2, 3, 8, 9 січня о 8:06, в Одесу він прибуває о 18:15. З Одеси потяг вирушатиме 29, 30 грудня та 2, 3, 8, 9 січня о 10:56, з прибуттям в Київ о 20:31; № 211/212 Харків – Львів - вирушатиме через день із Харкова о 16:13 від 24 грудня до 10 січня, з прибуттям у Львів о 12:23. Зі Львова, потяг вирушатиме о 15:25 від 25 грудня до 11 січня та прибуватиме до Харкова о 10:25;

- вирушатиме через день із Харкова о 16:13 від 24 грудня до 10 січня, з прибуттям у Львів о 12:23. Зі Львова, потяг вирушатиме о 15:25 від 25 грудня до 11 січня та прибуватиме до Харкова о 10:25; № 167/168 Львів – Одеса - вирушатиме зі Львова 29, 30 грудня та 3, 9 січня о 9:40. До Одеси потяг прибуватиме о 20:46. З Одеси відправлення о 9:53 29, 30 грудня та 3, 9 січня та прибуття до Львова о 21:05.;

- вирушатиме зі Львова 29, 30 грудня та 3, 9 січня о 9:40. До Одеси потяг прибуватиме о 20:46. З Одеси відправлення о 9:53 29, 30 грудня та 3, 9 січня та прибуття до Львова о 21:05.; № 238/237 Одеса – Ужгород - вирушатиме через день з Одеси від 24 грудня до 9 січня о 22:32. До Ужгорода він прибуватиме о 15:59. Зворотно з Ужгорода відправлення з 25 грудня по 10 січня о 19:56 з прибуттям до Одеси о 13:17;

- вирушатиме через день з Одеси від 24 грудня до 9 січня о 22:32. До Ужгорода він прибуватиме о 15:59. Зворотно з Ужгорода відправлення з 25 грудня по 10 січня о 19:56 з прибуттям до Одеси о 13:17; № 201/202 Ковель – Київ - вирушатиме з Ковеля 23, 27 грудня та 2, 9 січня о 18:53. До Києва він прибуватиме о 4:45. Зворотно з Києва потяг вирушатиме 24, 30 грудня та 5 січня о 23:10 і прибуватиме до Ковеля о 8:30;

- вирушатиме з Ковеля 23, 27 грудня та 2, 9 січня о 18:53. До Києва він прибуватиме о 4:45. Зворотно з Києва потяг вирушатиме 24, 30 грудня та 5 січня о 23:10 і прибуватиме до Ковеля о 8:30; № 197/198 Ковель – Київ - вирушатиме з Ковеля 30 грудня та 3, 9 січня об 11:27. До Києва він прибуватиме о 20:39. З Києва потяг вирушатиме 30 грудня та 3, 9, 10 січня о 6:15 і прибуватиме до Ковеля о 14:48.

Подовжені маршрути:

потяг №75/76 Кривий Ріг – Київ до Хмельницького;

потяг №779/780 Суми – Київ до Вінниці;

потяг №57/58 Київ – Яремче до Ворохти (через Буковель).

Збільшення періодичності: потяг №757/758 Київ – Могилів-Подільський відправлятиметься з Києва 27, 30 грудня та 3 січня. З Могилів- Подільського відправлення 28, 31 грудня та 4 січня.

В "Укрзалізниці" додали, що основні "лижні" рейси доступні за посиланням https://www.uz.gov.ua/mounts2021/index2.html.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Укрзалізниця" не планує у 2022 році підвищувати тарифи на пасажирські перевезення, натомість готується впровадити більш гнучке ціноутворення.

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