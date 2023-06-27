"Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд за найпопулярнішим внутрішнім маршрутом: подробиці

Через попит пасажирів "Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд зі столиці на захід України.

"Укрзалізниця" призначає додатковий потяг за маршрутом: Київ – Львів.

Про це розповіли у пресслужбі УЗ.

Як курсуватиме потяг:

поїзд №191/192 відправлятиметься з Києва у найбільш "пікові" дати: 30 червня, 1, 2, 8 та 15 липня о 07:05, і прибуватиме до Львова вже о 14:49;

зворотно, зі Львова, поїзд виїжджатиме 30 червня, 1, 2, 8 та 15 липня о 14:37 і прибуватиме до столиці о 22:27.

"Поїзд буде сформований з нових вагонів виробництва "Крюківського вагонобудівного заводу", з кондиціонуванням, кнопкою виклику провідника та сигналізацією всередині купе", - розповіли в "Укрзалізниці".

Крім того, для пасажирів з Дніпра, Запоріжжя та Харкова цей поїзд – зручна опція для пересадки, щоб дістатись до Львова.

у напрямку Львова пересісти на поїзд №191/192 можна з поїздів №79 Дніпро – Київ, №38 Запоріжжя – Київ та №63 Харків – Київ (час очікування пересадки не перевищить півтори години у всіх випадках);

у зворотному напрямку здійснити пересадку з поїзда №192/191 можна на поїзди №64 Київ - Харків та №80 Київ – Дніпро (час на пересадку в обох випадках не перевищить 47 хвилин).

Квитки на всі рейси вже доступні в застосунку "Укрзалізниці", в чат-ботах, на сайті та у касах вокзалів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" закриє близько 70 станцій.

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