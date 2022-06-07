"Укрзалізниця" призначає нові приміські поїзди у двох областях: графік

Також буде змінений графік руху ще низки поїздів.
Від 7 червня "Укрзалізниця" призначає нові приміські поїзди.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Графік нових приміських поїздів:
Чернігів – Славутич – Чернігів. Відправка з Чернігова щоденно о 8:05, прибуття до Славутича о 9:05. Зворотно, зі Славутича, відправка о 9:20, прибуття до Чернігова о 10:20.
Також від 8 червня курсуватимуть приміські поїзди сполученням:
Запоріжжя-2 – Дніпро – Запоріжжя-2. Відправка із Запоріжжя о 5:57, прибуття до Дніпра о 9:01. Зворотно, з Дніпра, поїзд відходитиме о 9:46, і прибуватиме до станції Запоріжжя-2 о 12:48.
Нагадаємо, РНБО спростувала фейк про перевезення зброї в пасажирських вагонах.
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