"Укрзалізниця" призначає п'ять пар потягів між Дарницею та Ніжином: графік курсування

"Укрзалізниця" призначає п'ять пар потягів між Дарницею та Ніжином: графік курсування

"Укрзалізниця" від 13 червня призначає п'ять пар поїздів за маршрутом Дарниця (Київ) - Ніжин (Чернігівська обл.) та зворотно.

Пасажири, які прибувають на станцію Дарниця, для подальшого пересування містом можуть скористатись міською електричкою.

Про це повідомляє пресслужба перевізника в Telegram.

""Укрзалізниця" продовжує покращувати приміське залізничне сполучення в рамках проекту Kyiv City Express. Від 13 червня курсуватимуть 5 пар потягів за маршрутом Ніжин - Дарниця та зворотно", - йдеться в повідомленні.

У сполученні Ніжин - Дарниця потяги відправлятимуться о 5:12, 10:12, 11:13, 15:15 та 18:15. Вони прибуватимуть на станцію Дарниця відповідно о 7:20, 12:20, 13:15, 17:49 та 20:21. У сполученні Дарниця (Київ) - Ніжин (Чернігівська обл.) потяги відправлятимуться о 7:49, 12:42, 13:40, 15:46 та 20:42. Вони прибуватимуть до Ніжина відповідно о 9:53, 14:48, 16:03, 17:54 та 22:42.

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В "Укрзалізниці" також закликали пасажирів звертати увагу пасажирів, що у зв'язку з цим змінились графіки та маршрути декількох інших приміських потягів.

Нагадаємо, на Центральному залізничному вокзалі Києва посилили безпекові заходи, встановивши комплексну систему огляду.

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