"Укрзалізниця" призначає регіональний експрес Київ-Хмельницький: коли поїзд почне курсувати

Рейси будуть щоденними.

З 20 травня щоденно курсуватиме поїзд №771/772 сполученням Київ-Хмельницький.

Відправлення з Києва - о 23:46, прибуття до Хмельницького - о 5:26. Зворотно, з Хмельницького, відправлення о 13:44, прибуття до Києва - о 19:36, повідомола пресслужба "Укрзалізниці".

Крім того, залізниця подовжує курсування додаткового поїзда №245/246 Київ -Ужгород.

Поїзд курсує з Києва по непарних числах, з Ужгорода - по парних. Відправка з Києва о 23:01, прибуття до Ужгорода - о 14:10. З Ужгорода відправка о 20:13, прибуття до Києва - о 10:11.

Квитки доступні на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, київська кільцева електричка стала працювати довше.

Крім того, стало відомо, як жителі Херсонщини можуть евакуюватися до Кривого Рогу.

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