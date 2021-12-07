"Укрзалізниця" призначає ще два додаткові потяги до Польщі: звідки і коли курсуватимуть

"Укрзалізниця" призначає ще два додаткові потяги до Польщі: звідки і коли курсуватимуть

Придбати квиток можна на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.

"Укрзалізниця" призначає два додаткові потяги зі Львова до Перемишля (Польща), які курсуватимуть щоденно, починаючи від 22 грудня 2021 року.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Так, зазначається, що потяг №27/28 відправлятиметься зі Львова о 19:15 і прибуватиме до кінцевої станції о 21:05. З Перемишля відправлення о 06:56 і прибуття до Львова о 10:32.

Потяг №19/20 відправлятиметься зі Львова о 04:13 і до Перемишля прибуватиме о 6:03. З Перемишля відправлення о 21:50 і прибуття до Львова о 01:26.

В "Укрзалазниці" додали, що пасажири можуть використовувати ці рейси для хабової пересадки на станції Перемишль, зокрема на потяги до Праги та Берліна.

У компанії також нагадали, що від 21 жовтня діють нові правила безпечних подорожей, запроваджені постановою Кабінету Міністрів України №1236.

Для поїздки у потягах далекого сполучення пасажири повинні мати один із документів, що підтверджує:

отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);

негативний результат ПЛР-тесту (чинний 72 години з або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд);

COVID-сертифікат про одужання у додатку "Дія".

Нагадаємо, що від 11 грудня "Укрзалізниця" вже призначила додатковий потяг до польського Перемишля з Одеси (№36/35) та від 12 грудня потяг №89/90 Львів — Перемишль.

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