"Укрзалізниця" призначила 11 додаткових потягів до моря: звідки і куди можна дістатися

Від 1 червня також вже відновлено і міжнародне залізничне сполучення.

"Укрзалізниця" на червень призначила 11 додаткових потягів до моря і вже відкрила на них продаж квитків.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, від 3 червня через день по непарних числах курсує довгоочікуваний жителями Східної України потяг № 269/270 Лисичанськ-Одеса. Від 3 червня також "морським шляхом" з Кривого Рогу по непарних числах вирушає потяг № 204/190 сполученням Кривий Ріг, Дніпро-Генічеськ. Зворотно з Генічеська потяг № 189/203 курсуватиме від 6 червня.

Від 4 червня до Азовського моря вирушає потяг № 282/281 Хмельницький-Генічеськ, від 5 червня відправляється потяг № 280/279 Жмеринка-Генічеськ.

Від 5 червня по непарних числах "Укрзалізниця" запускає потяг № 231/232 сполученням Івано-Франківськ-Генічеськ. У зворотному напрямку потяг № 232/231 курсуватиме по парних числах.

Від 10 червня жителі Дніпра та Кривого Рогу, крім Генічеська, зможуть дістатися Бердянська — популярного морського та грязьового курорту. Потяг № 472/471 Дніпро-Бердянськ курсуватиме по парних числах, зворотно — по непарних. Потяг № 552/551 Кривий Ріг-Бердянськ курсуватиме по парних числах через Запоріжжя, зворотно по непарних.

Від 11 червня жителі Харкова зможуть дістатися Бердянська потягом № 261/262 Харків-Бердянськ, а львів'яни потягом № 86/186-185/85 Львів-Новоолексіївка.

Крім того, для жителів Чернігова та Сум "Укрзалізниця" запустила курсування потяга № 213/214 Суми-Одеса та № 204/203 Чернігів (Ніжин)-Одеса. Потяг № 213/214 курсуватиме по непарних числах, починаючи від 15 червня. Потяг № 204/203 Чернігів (Ніжин)-Одеса курсуватиме від 17 червня по непарних числах.

Нагадаємо, після понад річної перерви "Укрзалізниця" відновила міжнародне залізничне сполучення. З Києва 1 червня вирушив потяг до Відня, який проходитиме і через Будапешт.

Новини України: "Укрзалізниця" відновила міжнародне сполучення з Австрією та Угорщиною

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