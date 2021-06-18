"Укрзалізниця" призначила 21 додатковий потяг на свята та вихідні з нагоди Трійці та Дня Конституції

Ще додали склади потягів на 64 вагони, що дорівнює місткості 4 пасажирських потяги.

"Укрзалізниця" призначила 21 додатковий потяг на найближчі півтора тижні, на які припадають вихідні дні на честь Трійці та Дня Конституції.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

"Укрзалізниця" готується до старту по-справжньому "спекотних" перевезень: від 18.06.2021 до 28.06.2021 вже придбано понад 600 тисяч проїзних документів. Для перевезення понад півмільйона пасажирів на святкові дні призначено 21 додатковий поїзд і 58 додаткових рейсів, що дозволяє запропонувати пасажирам ще понад 50 тисяч місць", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найпопулярнішими напрямками на свята для українців традиційно є: Київ - Херсон, Київ - Одеса, Київ - Бердянськ, Київ - Генічеськ, Дніпро - Одеса, Львів - Одеса, Харків - Одеса, Харків - Херсон.

Крім того, "Укрзалізниця" від 3 липня відкриває продаж квитків на потяг "Інтерсіті" Київ - Одеса - Київ. "Тарпан" за цим же маршрутом курсуватиме від 26 червня щодня до кінця літа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" на червень призначила 11 додаткових потягів до моря - до Одеси, Бердянська і Генічеська.

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