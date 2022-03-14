"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси за кордон на 14 березня

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси за кордон на 14 березня

Громадяни зможуть виїхати у Польщу, Словаччину, Угорщину та Румунію.

"Укрзалізниця" призначила міжнародні евакуаційні рейси на 14 березня 2022 року.

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Розклад потягів оприлюднено на сайті компанії.

Польща

0:40 - №7603 Львів - Пшемисль

5:27 - №7605 Львів - Пшемисль

10:30 - №907/908 Дніпро - Хелм

12:12 - №7609 Львів - Пшемисль

15:40 - №7611 Львів - Пшемисль

16:00 - №912/911 Запоріжжя-1 - Хелм

19:55 - №7601 Львів - Пшемисль

17:00 - Львів - Хелм

18:22 - №38/36-35/37 Одеса-Головна - Пшемисль

19:13 - №67/68 Київ-Пас - Варшава

Словаччина

11:35 №8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 13:49)

16:50 №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13)

Угорщина

Протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів

Чоп — Захонь (Угорщина)

12:30 Мукачево — Будапешт

Румунія

23:23 Одеса – Ізмаїл – Тульча (Румунія).

Усі країни ЄС, що межують з Україною, пропускають через кордон за наявності паспорта громадянина України або закордонного паспорта громадянина України

Нагадаємо, що оприлюднено графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 14 березня по Україні.