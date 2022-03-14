"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси за кордон на 14 березня

Громадяни зможуть виїхати у Польщу, Словаччину, Угорщину та Румунію.
"Укрзалізниця" призначила міжнародні евакуаційні рейси на 14 березня 2022 року.
Розклад потягів оприлюднено на сайті компанії.
Польща
0:40 - №7603 Львів - Пшемисль
5:27 - №7605 Львів - Пшемисль
10:30 - №907/908 Дніпро - Хелм
12:12 - №7609 Львів - Пшемисль
15:40 - №7611 Львів - Пшемисль
16:00 - №912/911 Запоріжжя-1 - Хелм
19:55 - №7601 Львів - Пшемисль
17:00 - Львів - Хелм
18:22 - №38/36-35/37 Одеса-Головна - Пшемисль
19:13 - №67/68 Київ-Пас - Варшава
Словаччина
11:35 №8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 13:49)
16:50 №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13)
Угорщина
Протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів
Чоп — Захонь (Угорщина)
12:30 Мукачево — Будапешт
Румунія
23:23 Одеса – Ізмаїл – Тульча (Румунія).
Усі країни ЄС, що межують з Україною, пропускають через кордон за наявності паспорта громадянина України або закордонного паспорта громадянина України
Нагадаємо, що оприлюднено графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 14 березня по Україні.