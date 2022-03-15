"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси до кордону на 15 березня

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси до кордону на 15 березня

Громадяни зможуть виїхати в Угорщину, Польщу.

"Укрзалізниця" призначила евакуаційні рейси на 15 березня 2022 року. Графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 15 березня опублікований на сайті та в Телеграмі.

Харків:

10:00 - №239/240 Харків - Львів; 13:00 - №913/914 Харків - Хелм; 16:00 - №247/248 Харків - Дрогобич.

Дніпро:

10:30 - №907/908 Дніпро - Хелм; 12:30 - №228/227 Дніпро - Чоп; 20:00 - №234/233 Дніпро - Львів.

Кривий Ріг:

11:00 - №219/220 Кривий Ріг - Чоп.

Додаткові рейси також відправляться з Лозової до Львова о 13:00, з Краматорська до Львова о 16:00, із Запоріжжя до Ковеля о 16:05, з Одеси до Ужгорода о 22:32 та з Києва до Хелма о 19:13.

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.

Також призначено додатковий евакуаційний рейс Дарниця-Харків-Львів.

Поїзд Інтерсіті+ відправиться з Києва о 09:00 (посадка лише по ст. Дарниця, лівий берег), відправка з Харкова до Львова очікується о 15:30.

Проїзд евакуаційним рейсом безкоштовний.

Нагадаємо, усі країни ЄС, що межують з Україною, пропускають через кордон за наявності паспорта громадянина України або закордонного паспорта громадянина України

Нагадаємо, що оприлюднено графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 15 березня по Україні.