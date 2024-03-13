"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги до популярних куточків України: список рейсів

Кількість рейсів збільшили на період весняних канікул.
"Укрзалізниця" призначала додаткові рейси на період шкільних весняних канікул. Компанія збільшила кількість потів до найбільш затребуваних напрямків. Зокрема, до Львова та до Карпат.
Про це повідомили у пресслужбі "УЗ".
Список рейсів:
- №159/160 Київ - Трускавець
П оїзд відправлятиметься з Києва 23 березня о 10:24 та прибуватиме до Трускавця о 19:35. З Трускавця - в ту ж дату о 8:26 та прибуватиме до Києва о 18:44.
- №191/192 Київ - Львів
Поїзд відправлятиметься з Києва 24 березня о 7:37 та прибуватиме до Львова о 17:21. Зі Львова поїзд відправлятиметься в ту ж дату об 11:55 та прибуватиме до Києва о 22:09.
- №255/256 Київ - Рахів
Поїзд курсує через день по парних з Києва о 14:59 та прибуваєдо Рахова о 7:50. В зворотному напрямку, з Рахова, поїзд відправляється через день по непарних о 19:37 та прибуває до Києва о 13:01.
- №192 Львів - Київ
Поїзд відправиться зі Львова 17 березня об 11:55 та прибуде до Києва о 22:09.
- №195 Київ - Івано-Франківськ
Поїзд відправиться з Києва 17 березня о 7:37 та прибуде до Івано-Франківська о 18:18. З Івано-Франківська в той же день до Києва о 19:25 відправиться поїзд №91, який прибуде до столиці о 6:19.
- №201/202 Харків - Ворохта
Поїзд відправляється з Харкова через день по парних о 18:55 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправляється по непарних о 16:29 та прибуватиме до Харкова о 12:33.
- №203/204 Дніпро - Ворохта
Поїзд відправляється з Дніпра по непарних о 14:35 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправлятиметься по парних о 16:29 та прибуватиме до Дніпра о 12:35.
"Крім того, прогнозуючи майбутній попит, вже зараз Укрзалізниця виділила близько 30 додаткових вагонів під групові дитячі перевезення у березні", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" анонсувала продаж онлайн-квитків до Австрії та Угорщини. На першому етапі онлайн-квитки будуть доступні у сполученні Україна – Австрія та зворотно.