"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги до популярних куточків України: список рейсів

"Укрзалізниця" призначала додаткові рейси на період шкільних весняних канікул. Компанія збільшила кількість потів до найбільш затребуваних напрямків. Зокрема, до Львова та до Карпат.

Про це повідомили у пресслужбі "УЗ".

Список рейсів:

№159/160 Київ - Трускавець

П оїзд відправлятиметься з Києва 23 березня о 10:24 та прибуватиме до Трускавця о 19:35. З Трускавця - в ту ж дату о 8:26 та прибуватиме до Києва о 18:44.

№191/192 Київ - Львів

Поїзд відправлятиметься з Києва 24 березня о 7:37 та прибуватиме до Львова о 17:21. Зі Львова поїзд відправлятиметься в ту ж дату об 11:55 та прибуватиме до Києва о 22:09.

№255/256 Київ - Рахів

Поїзд курсує через день по парних з Києва о 14:59 та прибуваєдо Рахова о 7:50. В зворотному напрямку, з Рахова, поїзд відправляється через день по непарних о 19:37 та прибуває до Києва о 13:01.

№192 Львів - Київ

Поїзд відправиться зі Львова 17 березня об 11:55 та прибуде до Києва о 22:09.

№195 Київ - Івано-Франківськ

Поїзд відправиться з Києва 17 березня о 7:37 та прибуде до Івано-Франківська о 18:18. З Івано-Франківська в той же день до Києва о 19:25 відправиться поїзд №91, який прибуде до столиці о 6:19.

№201/202 Харків - Ворохта

Поїзд відправляється з Харкова через день по парних о 18:55 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправляється по непарних о 16:29 та прибуватиме до Харкова о 12:33.

№203/204 Дніпро - Ворохта

Поїзд відправляється з Дніпра по непарних о 14:35 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправлятиметься по парних о 16:29 та прибуватиме до Дніпра о 12:35.

"Крім того, прогнозуючи майбутній попит, вже зараз Укрзалізниця виділила близько 30 додаткових вагонів під групові дитячі перевезення у березні", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" анонсувала продаж онлайн-квитків до Австрії та Угорщини. На першому етапі онлайн-квитки будуть доступні у сполученні Україна – Австрія та зворотно.

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