"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на вихідні до Дня Конституції: які напрямки

"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на вихідні до Дня Конституції: які напрямки

Більшість курсуватимуть у західному та південному напрямках.

"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на довгі вихідні, яких з нагоди Дня Конституції України буде три - 26-28 червня.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

"Зважаючи на велику популярність залізничного транспорту серед туристів та відпочиваючих, "Укрзалізниця" призначає додаткові потяги на довгі вихідні до Дня Конституції України, який припадає на понеділок, 28 червня", - йдеться у повідомленні.

Отже, плануючи вихідні, зауважте, що є такі додаткові можливості дістатися потягом до потрібного вам міста:

потяг № 197/198 Київ — Ковель вирушатиме з Києва 26 червня о 06:36, а з Ковеля в цей же день об 11:27.

потяг № 207/208 Ужгород — Київ вирушить з Ужгорода 26 червня о 18:00. Зворотно до столиці можна буде дістатися потягом № 239/240 Київ — Ужгород. З Києва він вирушатиме 27 червня о 19:58.

потяг № 235/236 Київ — Ужгород вирушить з Києва 25 та 27 червня о 20:28, а з Ужгорода 26 та 28 червня о 18:15.

потяг № 249/250 Київ — Чернівці вирушатиме з Києва 25 та 29 червня о 15:09. А з Чернівців (через Івано-Франківськ) — 24 та 28 червня о 19:15.

потяг № 767/768 Київ — Херсон виїжджатиме з Києва 25 червня о 13:25 та 27 червня об 14:15. Зворотно з Херсону — 27 та 28 червня о 05:26.

потяг № 223/224 Київ — Одеса вирушить з Києва 28 червня о 08:11. І зворотно в той же день відправиться о 10:51. Наступного дня, 29 червня, до Одеси також призначений додатковий потяг № 203/204 Київ — Одеса.

потяг № 222/221 Одеса — Київ вирушатиме з Одеси 25 червня о 01:53. З Києва він вирушить 29 червня о 09:50.

потяг № 124/123 Київ — Костянтинівка вирушатиме зі столиці 25 та 27 червня о 21:20, а зворотно з Костянтинівки — 26 та 28 червня о 17:40.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" також розширила залізничне сполучення з Донецькою областю — запустила регіональний потяг Дніпро — Авдіївка.

Як отримати компенсацію від "Укрзалізниці" за дискомфорт під час поїздки

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання