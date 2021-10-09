"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на вихідні до Дня захисників і захисниць України: перелік

"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на вихідні до Дня захисників і захисниць України: перелік

Більшість курсуватимуть у західному напрямку.

"Укрзалізниця" до Дня захисників і захисниць України - від 12 до 18 жовтня призначає курсування 15 додаткових потягів.

Про це йдеться на сайті компанії.

"Українці матимуть додаткову нагоду використати чотири вихідні дні поспіль для подорожей із Києва до Рахова, Ужгорода, Ковеля, Одеси, Миколаєва, Чернівців і не тільки", - йдеться у повідомленні.

Також запускають три додаткові потяги, які з’єднають міста-мільйонники:

№241/242 Харків — Одеса;

№168/167 Львів — Одеса;

№211/212 Харків — Львів.

Повний список додаткових поїздів та дати відправлення у західному напрямку:

№217/218 Київ — Рахів (відправлення з Києва 13 та 16 жовтня, з Рахова — 14 та 17 жовтня);

№239/207 Київ — Ужгород (з Києва 13 та 16 жовтня, з Ужгорода — 14 та 17 жовтня);

№202/201 Ковель — Київ (з Ковеля 12 та 17 жовтня, з Києва — 13 та 18 жовтня);

№235/236 Київ — Ужгород (з Києва 13 та 16 жовтня, з Ужгорода — 15 та 17 жовтня);

№250/249 Чернівці — Київ (з Чернівців 12 та 17 жовтня, з Києва — 13 та 18 жовтня);

№207/229 Київ — Ужгород (з Києва 13 жовтня, з Ужгорода — 17 жовтня).

У східному напрямку призначено 2 додаткові потяги:

№254/253 Київ — Запоріжжя, Маріуполь (з Києва 13 жовтня, з Маріуполя — 17 жовтня);

№124/123 Київ — Костянтинівка (з Києва 13 та 16 жовтня, з Костянтинівки — 14 та 17 жовтня).

У південному напрямку призначено 4 додаткові потяги:

№298/297 Миколаїв — Київ (з Миколаєва 12 та 17 жовтня, з Києва — 13 жовтня);

№204/203 Одеса — Київ (з Одеси 12 жовтня, з Києва — 13 жовтня);

№298/297 Київ — Херсон (з Києва 18 жовтня);

№268/203 Одеса — Київ (з Одеси 17 жовтня).

Крім того, на святкові дні "Укрзалізниця" призначає додаткові рейси потягів №26/25 Одеса — Івано-Франківськ (12 жовтня з Одеси та 16 жовтня з Івано-Франківська), №136/135 Чернівці — Одеса (з Чернівців 12, 14 та 16 жовтня, з Одеси 13, 15 та 17 жовтня) та подовжить маршрут прямування поїзда № 779/780 Суми — Київ до Вінниці (відправлення поїзда туди та зворотно 14 жовтня).

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