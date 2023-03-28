"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до Великодня та травневих свят: деталі

Квитки вже доступні у застосунку "Укрзалізниці", у чат-боті та на сайті, а також у касах вокзалів.

"Укрзалізниця" призначила низку додаткових поїздів до Великодня та травневих свят.

Про це інформує пресслужба компанії.

Квитки можна буде придбати з Києва до Одеси, Львова, Кривого Рога, Дніпра, Ковеля та Харкова та у зворотньому напрямку.

Поїзд №115/116 Київ – Одеса та зворотно вирушить 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:19, з Одеси о 10:23.

та зворотно вирушить 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:19, з Одеси о 10:23. Поїзд №191/192 Київ – Львів та зворотно поїзд №191/192 здійснить рейси 1, 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:47, зі Львова об 11:40.

та зворотно поїзд №191/192 здійснить рейси 1, 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:47, зі Львова об 11:40. Поїзд №175/176 Київ – Кривий Ріг та зворотно вирушить 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 06:18, з Кривого Рогу о 11:57.

та зворотно вирушить 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 06:18, з Кривого Рогу о 11:57. Поїзд №179/180 Київ – Дніпро та зворотно поїзд №179/180 здійснить рейси 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 07:34, з Дніпра об 11:00.

та зворотно поїзд №179/180 здійснить рейси 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 07:34, з Дніпра об 11:00. Поїзд №197/198 Київ – Ковель та зворотно вирушить 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 06:27, з Ковеля об 11:45.

та зворотно вирушить 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 06:27, з Ковеля об 11:45. Поїзд №163/164 Київ – Харків та зворотно здійснить рейс 2 квітня. Відправлення з Києва о 08:01, з Харкова об 11:27.

Ще один поїзд сполучить Львів з Одесою та навпаки. Він курсуватиме 1, 2, 9, 15, 17 квітня. Відправлення зі Львова о 08:50, з Одеси о 10:14.

Квитки вже доступні онлайн: у застосунку "Укрзалізниці", у чат-боті та на сайті, а також у касах вокзалів.

Раніше в "Укрзалізниці" повідомили про зміни щодо повернення коштів за квитки та оформлення замовлень на перевезення.

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