"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до Великодня та травневих свят: деталі

Квитки вже доступні у застосунку "Укрзалізниці", у чат-боті та на сайті, а також у касах вокзалів.
"Укрзалізниця" призначила низку додаткових поїздів до Великодня та травневих свят.
Про це інформує пресслужба компанії.
Квитки можна буде придбати з Києва до Одеси, Львова, Кривого Рога, Дніпра, Ковеля та Харкова та у зворотньому напрямку.
- Поїзд №115/116 Київ – Одеса та зворотно вирушить 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:19, з Одеси о 10:23.
- Поїзд №191/192 Київ – Львів та зворотно поїзд №191/192 здійснить рейси 1, 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:47, зі Львова об 11:40.
- Поїзд №175/176 Київ – Кривий Ріг та зворотно вирушить 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 06:18, з Кривого Рогу о 11:57.
- Поїзд №179/180 Київ – Дніпро та зворотно поїзд №179/180 здійснить рейси 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 07:34, з Дніпра об 11:00.
- Поїзд №197/198 Київ – Ковель та зворотно вирушить 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 06:27, з Ковеля об 11:45.
- Поїзд №163/164 Київ – Харків та зворотно здійснить рейс 2 квітня. Відправлення з Києва о 08:01, з Харкова об 11:27.
Ще один поїзд сполучить Львів з Одесою та навпаки. Він курсуватиме 1, 2, 9, 15, 17 квітня. Відправлення зі Львова о 08:50, з Одеси о 10:14.
Квитки вже доступні онлайн: у застосунку "Укрзалізниці", у чат-боті та на сайті, а також у касах вокзалів.
Раніше в "Укрзалізниці" повідомили про зміни щодо повернення коштів за квитки та оформлення замовлень на перевезення.
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