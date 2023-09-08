"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на популярні напрямки: перелік рейсів

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на окремі дати в сполученні між Києвом та Львовом.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Зокрема, "Укрзалізниця" призначає додаткові рейси поїзду №191/192 "Київ — Львів".

Поїзд виїжджатиме від Києва 16 та 17 вересня діючим розкладом о 7:05 і прибуватиме до Львова о 17:03. Зворотно, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 13:15 і прибуватиме до Києва о 22:05.

Крім того, призначаються додаткові рейси поїзда Інтерсіті+ №720/719 Київ — Харків. Поїзд відправиться з Києва 10 вересня о 23:53 і прибуде до Харкова о 5:04. З Харкова поїзд відправиться також 10 вересня о 23:33 і прибуде до Києва о 4:56.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила новий рейс на популярному міжнародному напрямку.

Читайте також: