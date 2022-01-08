"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси "Лижного експресу" до зимового курорту

Йдеться про потяг Київ - Славське.

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси потяга "Лижний експрес".

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Лижний експрес" сполученням Київ - Славське додатково курсуватиме 10 та 16 січня 2022 року.

Потяг № 745/746 Київ - Славське вирушатиме з Києва о 06:02, а прибуватиме до кінцевого пункту о 13:54. У зворотному напрямку - зі Славського - рейс розпочинається о 16:20. До Києва потяг прибуватиме о 23:50.

На шляху до гірськолижного курорту потяг зупинятиметься на станціях Святошин, Коростень, Львів, Стрий та Сколе.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" 30 грудня 2021 року відправила у перший рейс відновлений двоповерховий електропоїзд Skoda за маршрутом №747 Київ — Львів. Нлектропоїзд Skoda зупинятиметься на станціях Вінниця, Хмельницький, Тернопіль та ін.

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