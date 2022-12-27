"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси на новорічні свята: перелік потягів

У святковий період з Києва до Славського курсуватиме "Лижний експрес".

"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на новорічні свята до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців та Кривого Рогу.

Про це повідомила пресслужба перевізника в Telegram.

"Ми бачимо, що потрібно більше вагонів у карпатському напрямку з усіх куточків країни, тому ловіть додаткові рейси від "Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні.

Перелік додаткових потягів:

Потяг №191/192 Київ – Львів 30 грудня о 07:44 вирушає з Києва і о 15:28 прибуде у Львів. Зворотно вирушає 30 грудня о 08:06, прибуває о 15:38.

Потяг №229/230 Київ – Ужгород 29 грудня вирушає з Києва о 20:03 через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве із прибуттям о 13:23. Зворотно з 30 грудня о 22:21 з поверненням до столиці о 13:40.

238/237 Одеса – Ужгород вирушає 29 грудня о 17.00 через Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве із прибуттям о 12:02. 30 грудня о 17.00 повертається до Одеси, прибуває об 11:06.

216/215 Запоріжжя – Івано-Франківськ. Вирушатиме з Запоріжжя 28 та 30 грудня о 13:05 через Львів о 04:58-05:50 до Івано-Франківська о 08:13. Зворотно 29 та 31 грудня о 15:42 через Львів о 18:35-19:10 до Запоріжжя о 12:05.

Потяг №255/256 Київ – Чернівці. Вирушатиме з Києва 28, 29, 30 грудня через Івано-Франківськ та Коломию до Чернівців о 05:50. Зворотно з Буковини 29, 30 грудня та 1 січня о 17:38 з поверненням до столиці о 09:22.

Потяг №211/212 Харків – Львів вирушатиме з Харкова 29 грудня о 13:43 з прибуттям до Львова о 08:27. Зворотно – о 17:50 зі Львова з прибуттям о 12:13.

Потяг №176/175 Київ – Кривий Ріг вирушатиме з Києва 30 грудня о 06:19 через Миронівку, ст. ім. Т. Шевченка, Олександрію із прибуттям о 15:07. Зворотно в той же день о 08:09 із прибуттям до столиці о 16:26.

Нагадаємо, у грудні "Укрзалізниця" призначила додатковий рейс Київ - Кишинів, а від 11 грудня повернула міжнародне сполучення Мукачево - Чоп - Чиєрна-над-Тісоу (Словаччина) - Кошице (Словаччина).

Раніше "Укрзалізниця" презентувала новий графік руху потягів, який передбачає 14 нових рейсів, серед яких 4 потяги міжнародного сполучення до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня, 4 запроваджені протягом 2022 року нові рейси Інтерсіті+, а також одразу 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон.

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