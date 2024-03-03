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"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг на популярний маршрут – розклад

"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг на популярний маршрут – розклад

Укрзалізниця / Фото: commons.wikimedia.org

УЗ призначила додатковий швидкісний поїзд.

"Укрзалізниця" призначає додатковий швидкісний поїзд №741/742 сполученням Київ — Львів. 

Про це повідомила пресслужба компанії.

Із Києва поїзд відправлятиметься о 14:58, прибуття до Львова–  о 20:56;

Відправка зі Львова – о 08:05, прибуття до Києва – о 14:10.

Квитки вже доступні застосунку компанії.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд з Харкова до Карпат.

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