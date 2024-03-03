"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг на популярний маршрут – розклад

УЗ призначила додатковий швидкісний поїзд.
"Укрзалізниця" призначає додатковий швидкісний поїзд №741/742 сполученням Київ — Львів.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Із Києва поїзд відправлятиметься о 14:58, прибуття до Львова– о 20:56;
Відправка зі Львова – о 08:05, прибуття до Києва – о 14:10.
Квитки вже доступні застосунку компанії.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд з Харкова до Карпат.
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