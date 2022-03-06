Зі станції Чоп можна пересісти на поїзди до Угорщини.

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд сполученням Львів – Чоп – Львів №7625/7626.

Поїзд відправиться з Головного залізничного вокзалу Львова 6 березня орієнтовно о 10:00 год, повідомляє пресслужба компанії.

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Кампанія закликала уважно стежити за оголошеннями на вокзалі з приводу детальнішої інформації, а також можливих змін у розкладі.

"Укрзалізниця" також нагадує, що на залізничному вокзалі в Чопі створено транспортний хаб. Зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" додала поїзди та вагони для евакуації.

