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"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд сполученням Львів – Чоп – Львів

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"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд сполученням Львів – Чоп – Львів

Укрзалізниця

Зі станції Чоп можна пересісти на поїзди до Угорщини.

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд сполученням Львів – Чоп – Львів №7625/7626.  

Поїзд відправиться з Головного залізничного вокзалу Львова 6 березня орієнтовно о 10:00 год, повідомляє пресслужба компанії.

Кампанія закликала уважно  стежити за оголошеннями на вокзалі з приводу детальнішої інформації, а також можливих змін у розкладі.

"Укрзалізниця" також нагадує, що на залізничному вокзалі в Чопі створено транспортний хаб. Зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" додала поїзди та вагони для евакуації.
 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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