"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд за популярним напрямком: графік

В УЗ розповіли про графік курсування додаткового поїзду з Києва.

"Укрзалізниця" від 4 серпня призначає додатковий поїзд №223/224 сполученням Київ – Ужгород.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Як курсувати поїзд Київ – Ужгород

з Києва поїзд вирушатиме від 4 серпня по парних числах о 16:07, прибуття до Ужгорода – о 8:07;

з Ужгорода поїзд відправлятиметься від 5 серпня по непарних числах о 18:29 і прибуватиме до Києва – о 10:46.

Також повідомляється, що ще один додатковий рейс: регіональний поїзд №765/766 сполученням Київ – Вінниця відправлятиметься з Києва 5, 6, 12 та 13 серпня о 7:55 і прибуватиме до Вінниці об 11:35.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме по тих же датах о 12:50 і прибуватиме до Києва о 16:45.

Квитки можна придбати у застосунку "Укрзалізниці", в чат-ботах, на офіційному сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, від 1 серпня курсуватиме регіональний поїзд №827/828 зі Львова через Сколе, Славсько, Воловець до Мукачева.

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