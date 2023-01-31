"Укрзалізниця" призначила два нових потяги до Польщі: куди можна доїхати і як купити квитки

Квитки на поїзди вже доступні в продажу, кажуть в "УЗ".

"Укрзалізниця" призначила два потяги до Польщі: №89/73 — 74/90 Харків, Київ — Перемишль та №67/19 — 20/68 Київ — Варшава, Хелм.

Про це інформує пресслужба УЗ.

Зазначається, що потяг №73/74 зі сполученням "Харків — Перемишль" почне курсувати від 19 лютого. Він відправлятиметься з Харкова по непарних числах о 14:07. До Києва поїзд прибуватиме о 21:04, а до Перемишля — об 11:13.

В зворотному напрямку, з Перемишля, поїзд відправлятиметься по парних числах від 20 лютого о 13:45, і прибуватиме до Харкова о 10:01.

"Цей поїзд дасть мешканцям Харкова щоденне сполучення з Польщею, оскільки призначений кілька місяців тому поїзд №93/94 Харків — Хелм курсує з Харкова по парних числах", - йдеться в повідомленні.

Інший потяг потяг №67/19 — 20/68 Київ — Варшава, Хелм також почне курсувати від 19 лютого. Зі столиці поїзд вирушатиме щодня о 18:14, до Хелма прибуватиме о 4:55, до Варшави - о 10:12.

З Варшави цей поїзд відправлятиметься о 17:45; з Хелма - о 23:45 і прибуватиме до Києва о 13:07.

Квитки на ці рейси треба купувати заздалегідь онлайн на сайті польської залізниці.

"Пасажири поїзда №19/20, прибувши до Хелма, можуть зручно пересісти на польський поїзд ІС67, який прибуватиме до Варшави о 10:12. Так само в зворотному напрямку: з Варшави польський поїзд ІС68 виїжджатиме о 17:45 і прибуватиме до Хелма о 21:10", - йдеться в повідомленні.

Квитки на поїзди вже доступні в застосунку Укрзалізниці, в чатботі, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, очільник правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін повідомив, що до кінця року в усіх поїздах Інтерсіті в Україні працюватиме Wi-Fi від терміналів супутникового зв’язку Starlink.

Раніше повідомлялися, що квитки на потяг Київ - Варшава тепер можна буде купувати онлайн.

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