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"Укрзалізниця" призначила евакуаційні поїзди до Польщі на 5 та 6 березня

"Укрзалізниця" призначила евакуаційні поїзди до Польщі на 5 та 6 березня

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"Укрзалізниця" призначила евакуаційні поїзди до Польщі на 5 та 6 березня

УНІАН

На польський станції буде можливість здійснити пересадку до Варшави.

"Укрзалізниця" опублікувала графік рейсів на 5 та 6 березня із Запоріжжя та Дніпра

Про це повідомили в компанії у суботу ввечері, 5 березня.

Поїзд №939/940 Харків – Хелм вирушить у рейс 5 березня о 17:00. 

6 березня вирушать у рейс:  

  • об 11:00 №918/919 Запоріжжя – Хелм; 
  • о 09:00 №902/903 Дніпро – Хелм. 

На станції Хелм (Польща) буде організовано можливість здійснити пересадку на поїзди до Варшави, які надає Польська залізниця. 
Проїзд безкоштовний.  

Крім того, до складу поїзда №67/68 Київ – Хелм включається група вагонів сполученням Львів – Хелм. Рейс відправлятиметься 5 та 6 березня о 19:13.

Нагадаємо, залізничники порадили маршрути для евакуації, щоб всі не прямували на Львів.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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