"Укрзалізниця" призначила на 1 травня евакуаційні рейси: звідки і куди можна виїхати

"Укрзалізниця" призначила на 1 травня евакуаційні рейси: звідки і куди можна виїхати

"Укрзалізниця" на сьогодні, 1 травня, призначила чотири евакуаційні потяги.

Для всіх охочих переїхати в безпечніший регіон України "Укрзалізниця" все ще пускає евакуаційні поїзди.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Додаткові евакуаційні потяги призначено за такими напрямками:

11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;

14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;

16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;

23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.

Час відправлення може змінюватись. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках "Укрзалізниці", а також за оголошеннями на вокзалі.

Нагадаємо, що під обстріл окупантів потрапила низка залізничних станцій в Україні.

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