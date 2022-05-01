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"Укрзалізниця" призначила на 1 травня евакуаційні рейси: звідки і куди можна виїхати

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"Укрзалізниця" призначила на 1 травня евакуаційні рейси: звідки і куди можна виїхати

Getty Images

"Укрзалізниця" на сьогодні, 1 травня, призначила чотири евакуаційні потяги.

Для всіх охочих переїхати в безпечніший регіон України "Укрзалізниця" все ще пускає евакуаційні поїзди. 

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Додаткові евакуаційні потяги призначено за такими напрямками:

  • 11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;
  • 14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;
  • 16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.

Час відправлення може змінюватись. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках "Укрзалізниці", а також за оголошеннями на вокзалі.

Нагадаємо, що під обстріл окупантів потрапила низка залізничних станцій в Україні.

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