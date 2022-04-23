"Укрзалізниця" призначила на 23 квітня шість евакуаційних потягів: перелік

"Укрзалізниця" призначила на 23 квітня шість евакуаційних потягів: перелік

"Укрзалізниця" призначила на сьогодні, 23 квітня, шість додаткових евакуаційних потягів.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Потяги курсуватимуть за такими напрямками:

11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;

14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1;

16:30 - 234/233 Покровськ – Чоп;

23:30 - 234/233 Чоп – Дніпро;

06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.;

11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ.

Зауважується, що час відправлення потягів може змінюватися.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 59-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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