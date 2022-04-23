"Укрзалізниця" призначила на 23 квітня шість евакуаційних потягів: перелік

"Укрзалізниця" призначила на сьогодні, 23 квітня, шість додаткових евакуаційних потягів.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Потяги курсуватимуть за такими напрямками:
- 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;
- 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1;
- 16:30 - 234/233 Покровськ – Чоп;
- 23:30 - 234/233 Чоп – Дніпро;
- 06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.;
- 11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ.
Зауважується, що час відправлення потягів може змінюватися.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 59-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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