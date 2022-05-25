"Укрзалізниця" призначила на 25 травня додатковий евакуаційний потяг з Покровська

"Укрзалізниця" призначила на 25 травня додатковий евакуаційний потяг з Покровська

Охочі зможуть виїхати з Покровська до Львова.

На сьогодні, 25 травня, "Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний потяг 234/233 "Покровськ - Дніпро - Львів".

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Потяг вирушить з Покровська о 16:30.

Утім в "УЗ" зазначили, що час відправлення та прибуття потягів можуть змінюватися, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.

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