"Укрзалізниця" призначила на 25 травня додатковий евакуаційний потяг з Покровська

Охочі зможуть виїхати з Покровська до Львова.
На сьогодні, 25 травня, "Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний потяг 234/233 "Покровськ - Дніпро - Львів".
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
Потяг вирушить з Покровська о 16:30.
Утім в "УЗ" зазначили, що час відправлення та прибуття потягів можуть змінюватися, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.
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