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"Укрзалізниця" призначила на 25 травня додатковий евакуаційний потяг з Покровська

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"Укрзалізниця" призначила на 25 травня додатковий евакуаційний потяг з Покровська

Фото: Associated Press

Охочі зможуть виїхати з Покровська до Львова.

На сьогодні, 25 травня, "Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний потяг 234/233 "Покровськ - Дніпро - Львів".

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Потяг вирушить з Покровська о 16:30.

Утім в "УЗ" зазначили, що час відправлення та прибуття потягів можуть змінюватися, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.

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