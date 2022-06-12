"Укрзалізниця" призначила на сьогодні додатковий евакуаційний потяг з Покровська до Львова

"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний потяг на неділю, 12 червня.
Він рухатиметься з Покровська до Львова через Дніпро.
Про це йдеться на сайті "Укрзалізниці".
Потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів.
В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.
Зазначимо, держава-терористка Росія не погоджується на евакуацію мешканців з окупованих територій Запорізької і Херсонської областей.
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук називає брехнею заяви окупаційної влади про те, що люди залишаються у захоплених населених пунктах з власної волі.
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