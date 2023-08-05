"Укрзалізниця" призначила низку додаткових поїздів до Львова: графік

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди з чотирьох міст України до Львова.

"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди з Києва, Дніпра, Ізюма та Харкова до Львова у період пікових сезонних перевезень.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Графік руху:

поїзд №191/192 Київ – Львів відправлятиметься з Києва 17-20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 серпня о 07:05 і прибуватиме до Львова о 17:03. Зі Львова поїзд відправлятиметься 17-20, 22, 26-31 серпня о 13:15 та прибуватиме до Києва о 22:05.

відправлятиметься з Києва 17-20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 серпня о 07:05 і прибуватиме до Львова о 17:03. Зі Львова поїзд відправлятиметься 17-20, 22, 26-31 серпня о 13:15 та прибуватиме до Києва о 22:05. поїзд №111/63 — 64/112 Ізюм, Харків – Львів відправлятиметься 16, 18, 20, 25, 27 та 30 серпня з Ізюма о 18:22, Харкова о 22:43 та прибуватиме до Львова о 13:40. Зворотно, зі Львова, 17 та 19 серпня поїзд відправлятиметься о 14:50 та прибуватиме до Харкова о 5:46 та до Ізюма о 12:00. В інші дати – 21, 26, 28 та 31 серпня поїзд відправлятиметься зі Львова о 15:48 та прибуватиме до Харкова о 5:46 та до Ізюма о 12:00.

відправлятиметься 16, 18, 20, 25, 27 та 30 серпня з Ізюма о 18:22, Харкова о 22:43 та прибуватиме до Львова о 13:40. Зворотно, зі Львова, 17 та 19 серпня поїзд відправлятиметься о 14:50 та прибуватиме до Харкова о 5:46 та до Ізюма о 12:00. В інші дати – 21, 26, 28 та 31 серпня поїзд відправлятиметься зі Львова о 15:48 та прибуватиме до Харкова о 5:46 та до Ізюма о 12:00. поїзд №79/80 Дніпро – Львів (через Київ) відправлятиметься з Дніпра 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31 серпня о 22:15 і прибуватиме до Львова о 13:40. Зворотно, зі Львова, поїзд відправлятиметься 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 серпня та 1 вересня о 15:48 і прибуватиме до Дніпра о 06:49.

Там також зазначено, що поїзди з Харкова та Дніпра прибуватимуть до Львова зручно для пересадки в гори на рейс 815/816 Львів – Рахів.

Квитки на рейси доступні в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, з Києва до Львова у серпні запустили додаткові поїзди: розклад і вартість.

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