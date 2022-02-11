"Укрзалізниця" призначила нові приміські потяги: коли і за яким маршрутом курсуватимуть

"Укрзалізниця" призначила нові приміські потяги: коли і за яким маршрутом курсуватимуть

Рух зазначених потягів було призупинено навесні 2020 року через пандемію COVID-19.

"Укрзалізниця" збільшує кількість приміських потягів у напрямку Коростеня та призначає нові за маршрутом Київ - Коростень.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Так, від 10 лютого 2022 року відновлено курсування двох пар електропоїздів, що сполучають Київ та Коростень (Житомирська область).

Зазначається, що електропоїзд Борщагівка - Коростень вирушає зі станції Борщагівка о 03:35, прибуває до Коростеня о 07:02. Зворотно цей поїзд вирушає з Коростеня о 08:45 та прибуває до станції Борщагівка о 12:45.

Також відновлюють курсування потяга Київ-Пасажирський - Коростень. Він вирушає з Києва о 15:18 та прибуває до станції Коростень о 18:52. У зворотному напрямку поїзд вирушає зі станції Коростень о 20:30 та прибуває до Києва о 23:42.

Крім цього, на зазначеному напрямку курсують ще три пари приміських потягів: Київ - Коростень - Київ.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" від 28 лютого запускає новий дизель-потяг за маршрутом Львів - Тернопіль - Чернівці - Коломия.

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