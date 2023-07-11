"Укрзалізниця" призначила новий "Інтерсіті+" маршрутом Київ - Харків: розклад

Квитки на поїзд Київ - Харків вже доступні в застосунку, чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

"Укрзалізниця" від 16 липня 2023 року призначає тимчасовий потяг "Інтерсіті+" №720/719 за маршрутом Київ – Харків.

Про це повідомляє пресслужба.

"Один iз найбільш популярних і завантажених напрямків Укрзалізниці отримає тимчасовий нічний рейс швидкісним Hyundai Rotem", - йдеться у повідомленні.

Розклад руху:

з Києва поїзд №720 відправлятиметься від 16 липня по 9 серпня по неділях, середах та пʼятницях о 23:53 і прибуватиме до Харкова о 05:04;

у зворотному напрямку, з Харкова, поїзд №719 відправлятиметься від 16 липня по неділях, середах та пʼятницях о 23:33 і прибуватиме до Києва о 4:56.

У компанії також повідомили, що від 19 липня розклад поїзда буде незначним чином скоригований через проведення ремонтних робіт на дільниці курсування.

Нагадаємо, під час авіаудару в Оріхові загинуло подружжя залізничників – у них залишилась маленька донька.

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