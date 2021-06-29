"Укрзалізниця" призначила новий потяг Інтерсіті з Києва до Тернополя

Потяг № 747/748 робитиме зупинки в Козятині, Вінниці, Хмельницькому та Волочиську.
"Укрзалізниця" призначає фірмовий денний швидкісний поїзд категорії Інтерсіті з Києва до Тернополя.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Потяг № 747/748 сполученням Київ - Тернопіль робитиме зупинки в Козятині, Вінниці, Хмельницькому та Волочиську.
Поїзд вирушить у рейс зі столиці 2 липня, а у зворотньому напрямку - 3 липня. З Києва поїзд відправлятиметься щоденно о 16:41, а прибуватиме до Тернополя о 22:47. Зворотно він вирушатиме також щоденно о 4:00 і прибуватиме до столиці о 10:03.
Попередньо, з метою вивчення попиту, курсування поїзда призначене до 31 серпня
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" розширила внутрішнє залізничне сполучення з Донецькою областю - від 24 червня розпочинає курсування регіональний потяг Дніпро-Авдіївка. Він курсуватиме через 23 станції, зокрема Покровськ, Межова, Просяна, Чаплине та інші.