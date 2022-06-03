"Укрзалізниця" призначила новий потяг Перемишль - Запоріжжя: графік курсування

Через великий попит пасажирів на повернення до України, "Укрзалізниця" призначає новий потяг №32/31 сполученням Перемишль — Запоріжжя.

Він почне курсувати від 12 червня (перший рейс із Запоріжжя до Перемишля запланований на 11 червня).

Про це повідомляє пресслужба залізничного перевізника.

Зазначається, що потяг відправлятиметься із Перемишль о 16:00, зупинятиметься у Дніпрі о 13:26, і прибуватиме до Запоріжжя о 15:51. Із Запоріжжя потяг відправлятиметься о 15:30, зупинятиметься у Дніпрі о 17:33, і прибуватиме до Перемишля о 12:50.

Маршрут потяга проходитиме через Львів, Бердичів, станцію ім. Т. Шевченка, Знам'янка, Білу Церкву, Кам'янське та Дніпро, що дасть можливість мешканцям декількох регіонів зручно повернутись додому з-за кордону.

Вагони в потягу — купейні та класу люкс, квитки будуть доступні онлайн, додали в "Укрзалізниці".

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Нагадаємо, від 1 червня змінилися правила видачі безкоштовних квитків українцям для поїздок Польщею. Так, пасажири з України мають можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до таких міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув. Інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються незмінними.

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