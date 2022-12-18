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"Укрзалізниця" призначила ще один поїзд сполученням Київ – Кишинів: розклад руху

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Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
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"Укрзалізниця" призначила ще один поїзд сполученням Київ – Кишинів: розклад руху

Фото: t.me/UkrzalInfo

Сполученням поїздів між столицями України та Молдови стане щоденним.

"Укрзалізниця" запустила ще один поїзд у популярному сполученні Київ - Кишинів. Тепер сполучення між містами стане щоденним.  

Про це повідомляє прес-службу УЗ.

Зазначається, що у перший рейс поїзд №351/352 вирушить з Києва 20 грудня, а з Кишинева – 21 грудня. Таким чином, він курсуватиме через день.

Поїзд відправлятиметься з Києва о 17:02 та прибуватиме до Кишинева о 10:38. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 17:45 та прибуватиме до столиці України об 11:48. 

"Поїзд робитиме зупинки на станціях: Козятин, Вінниця, Жмеринка, Бар, Копай, Котюжари, Вендичани, Могилів-Подільський, Велчинець, Окниця, Белець Ораш, Унгень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на залізничному вокзалі у Києві вигадали спосіб, як запалити новорічну ялинку в блекаут.

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Дата публікації
Перегляди
163
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