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"Укрзалізниця" призначила швидкісний потяг з Києва до Львова: графік курсування

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"Укрзалізниця" призначила швидкісний потяг з Києва до Львова: графік курсування

Фото: Укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" призначила поїзд Інтерсіті+ №743/744 Дарниця — Львів.

На маршруті курсуватиме швидкісний поїзд Hyundai Rotem, який вийде на рейс від 9 липня. 

Про це повідомляє відомство. 

Поїзд №743/744 Дарниця —  Львів вирушатиме з Дарниці по четвергах та суботах о 12:27 та прибуватиме до Львова о 22:03. У зворотному напрямку, зі Львова, поїзд вирушатиме по п'ятницях та неділях о 07:08 і прибуватиме до Дарниці о 16:08.

На шляху прямування поїзд зупинятиметься на чотирьох станціях:

  1. Київ-Пасажирський,
  2. Святошин,
  3. Коростень,
  4. Дубно. 

Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" повідомили, чи підвищуватимуть ціни на квитки для пасажирів 2022 року.

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