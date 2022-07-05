"Укрзалізниця" призначила швидкісний потяг з Києва до Львова: графік курсування

АТ "Укрзалізниця" призначила поїзд Інтерсіті+ №743/744 Дарниця — Львів.
На маршруті курсуватиме швидкісний поїзд Hyundai Rotem, який вийде на рейс від 9 липня.
Про це повідомляє відомство.
Поїзд №743/744 Дарниця — Львів вирушатиме з Дарниці по четвергах та суботах о 12:27 та прибуватиме до Львова о 22:03. У зворотному напрямку, зі Львова, поїзд вирушатиме по п'ятницях та неділях о 07:08 і прибуватиме до Дарниці о 16:08.
На шляху прямування поїзд зупинятиметься на чотирьох станціях:
- Київ-Пасажирський,
- Святошин,
- Коростень,
- Дубно.
Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" повідомили, чи підвищуватимуть ціни на квитки для пасажирів 2022 року.
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