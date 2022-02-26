Укрзалізниця продовжує рух, авіапростір залишається закритий

Пресслужба Міністерства інфраструктури України надала актуальну інформацію станом на 8.17 ранку суботи щодо роботи Укрзалізниці та ситуації в авіаційному просторі.

Укрзалізниця продовжує рух.

Київ: рейси на схід та захід відправляються з затримкою через зміни маршрутів та графіків руху безпечними шляхами, скасовано наразі лише швидкісний поїзд до Костянтинівки. Інтерсіті+ 705 та 715 прямуватимуть до Львова замість Перемишля і повертатимуться до Києва. Посадка на 715й триває.

Електрички на Вінницю та Хмельницький вирушатимуть з приміського вокзалу після 11:00.

Вінниця: евакуаційний дизель-поїзд ДПКр готується до відправки на Львів, рейс човниковий.

Львів: рейси на Перемишль відправляються човниково один за одним, посадка в порядку живої черги.

Запоріжжя: евакуаційний рейс о 8:30.

Харків: пасажирські поїзди далекого сполучення відправляються за графіком, може бути затримка прибуття 141/142 (113/114) Бахмут-Львів. Додатково евакуаційні рейси об 11:00 та 13:00.

Актуальна інформація щодо курсування приміських поїздів:

Донецький напрямок:

дизельпоїзди курсують до Венгерівки (перевіряється інформація про пошкодження колій).

електропоїзди курсують до Святогорська.

Північний напрямок:

припинено рух до Злочева, Козачої Лопані, Ніжина та Бахмача.

Львівський напрямок:

все курсує за графіком, крім приміського поїзда до Польщі через вихід з ладу рухомого складу.

Південь та центр:

Дніпро, Нікополь – рух приміських поїздів здійснюється в повному обсязі.

Запоріжжя – скрізь, крім південного напрямку.

Одеса – поїзди не курсують до Умані, також із затримкою їде експрес до Ізмаїла.

"Міністерство інфраструктури України ставить перед собою завдання: евакуація людей; постачання продуктів, медикаментів та усього необхідного для підтримки наших людей та Збройних Сил України; документування воєнних злочинів Росії і втрат для нашої інфраструктури. Працюємо у режимі 24/7", - зазначив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Щодо авіапростору. У межах забезпечення безпеки цивільної авіації та згідно з вимогами Повітряного кодексу України повітряний простір України для цивільних користувачів повітряного простору залишається закритим. Надання послуг з обслуговування повітряного руху цивільними користувачами повітряного простору України призупинено.

Як зазначають в Міністерстві, є гарні новини від європейських колег. Відповідно до вже виданих NOTAM Польща, Болгарія, Чехія закрили свій повітряний простір для здійснення польотів (зокрема транзитних) через територію їхніх країн для авіакомпаній РФ.