"Укрзалізниця" пропонує новий хабовий маршрут до та з Варшави: розклад

"Укрзалізниця" пропонує новий хабовий маршрут до та з Варшави: розклад

Пасажири, які не встигли купити квитки на прямий поїзд №67 Київ – Варшава – Київ можуть подорожувати до Варшави та зворотно за новою схемою.

"Укрзалізниця" розробила новий хабовий маршрут до Варшави та зворотно.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Пасажири можуть подорожувати до Варшави та зворотно за наступною схемою:

До Варшави:

1. Купуєте квиток на поїзд №23 Київ – Хелм. Це можна зробити в касі або онлайн-сервісі.

2. З придбаним квитком о 22:54 вирушаєте до Хелма.

3. Наступного дня об 11:30 ви прибудете до Хелма. У залізничній касі міста можна оформити безкоштовний квиток на поїзд Інтерсіті №28106 Хелм – Варшава, який вирушає о 13:11 та прибуває до Варшави о 16:11.

З Варшави:

1. У залізничній касі міста оформлюєте безкоштовний квиток на поїзд Інтерсіті №82106 Варшава – Хелм, який вирушає в рейс о 12:18 та прибуває до Хелма о 15:31.

2. У Хелмі сідаєте о 16:05 на поїзд №24 Хелм – Київ (квиток треба заздалегідь придбати в касі або онлайн-сервісі).

3. Наступного дня ви прибуваєте до Києва о 07:29

Вартість такої подорожі – від 976 грн, тоді як вартість квитка на поїзд №67 Київ — Варшава – від 1392 грн.

Компанія повідомляє, що зазначена схема проїзду також буде зручна для мешканців Рівного та Бердичева. З 1 травня поїзд №23/24 Київ – Хелм – Київ почав робити зупинки в цих містах.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновила продаж квитків онлайн.

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