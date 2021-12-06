"Укрзалізниця" розширила онлайн-послуги: що стало доступним для пасажирів

Тепере можна замовляти групові квитки.

"Укрзалізниця" розширює послуги онлайн: вперше вводять замовлення групових квитків через Інтернет.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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Раніше така послуга була доступна лише в залізничних касах. Тепер на порталі дистанційно можна залишити заявку на групову поїздку й отримати рахунок за бронь, який також можна сплатити онлайн. Втім, до каси все ж таки доведеться прийти: отримати квитки можна на руки після повної оплати. А вона можлива тільки через касу.

До речі, онлайн також можна буде тепер заявити про загублену чи залишену у вагоні потягу річ, замовити вагон-салон чи вагон для людини з інвалідністю. Усі ці функції будуть доступні для пасажирів вже від січня 2022 року.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" призначила два додаткові поїзди до польського Перемишля. Поїзд №36/35 Одеса — Перемишль курсуватиме щоденно від 11 грудня. Поїзд №89/90 Львів — Перемишль відправлятиметься від 12 грудня.