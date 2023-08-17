"Укрзалізниця" скасовує деякі потяги до Перемишля: що сталося

"Укрзалізниця" тимчасово скасовує частину поїздів до Перемишля. Адже польська залізниця від 8 вересня розпочинає заплановані ремонти інфраструктури у місті. Саме тому відбудуться зміни у курсуванні поїздів.

Про це повідомили у пресслужбі "УЗ".

"Це могло б означати скасування всіх рейсів цього напрямку, але спільно з польськими колегами ми мінімізували вплив ремонтних робіт. Втім, тимчасові зміни будуть", - йдеться у повідомленні компанії.

Тимчасові зміни у русі потягів

Зміна 1

Поїзди №89/90 Київ - Перемишль та №73/74 Харків -Перемишль від 7 вересня до 6 жовтня (відправленням з Києва та Харкова) будуть скасовані.

Зміна 2

Від 3 вересня почне курсувати новий поїзд №119/120 Київ - Хелм.

З української столиці він вирушатиме о 06:28, прибуття до Хелма о 17:27 - це зручна стиковка з польським поїздом IC 21100 Хелм 18:12 - Варшава Всходня 21:02).

Відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 - Хелм 08:42). У Києві він буде вже о 22:45.

"Цей рейс зручний для тих, у кого вильоти з варшавського аеропорту ім. Фредеріка Шопена після 23:00 або рано вранці (Каїр, Острава, Мюнхен, Париж, Франкфурт, Відень", - додали в "УЗ".

Зміна 3

По п'ятницях та суботах протягом місяця ремонтних робі у Польщі (тобто відправленням із Києва 7-8, 14-15, 21-22 вересня) збережеться курсування лише двох поїздів Інтерсіті+:

№705/706 Київ - Перемишль ;

; №707/708 Київ - Перемишль (відправлення з Києва 22:17, Перемишль 06:23, зворотно з Перемишля об 11:15, прибуття до Києва о 20:41).

У зазначені 6 днів поїзди №53/54 Київ - Перемишль, №89/90 Київ - Перемишль, №31/32 Запоріжжя - Перемишль, №35/36 Одеса - Перемишль, №73/74 Харків - Перемишль, №715/716 Київ - Перемишль будуть скасовані.

Зміна 4

Графік ремонтів у вересні торкнеться розкладу руху поїздів №54 та №36:

№54 Перемишль - Київ відправлятиметься з Перемишля о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Києва о 05:34 (замість 09:00).

відправлятиметься з Перемишля о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Києва о 05:34 (замість 09:00). №36 Перемишль - Одеса відправлятиметься о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Одеси о 08:10 ранку.

Як повідомлялося, Польща та Україна запустять ще один потяг, який полегшить проходження кордону. Йдеться про потяг між польським містом Сянок (Sanok) та українським Хировом у Львівській області.

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