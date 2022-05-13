"Укрзалізниця" скасовує евакуаційні поїзди: залишається лише один рейс

"Укрзалізниця" завершує програму евакуаційних поїздів через суттєве зменшення кількості пасажирів, які користуються такими рейсами.
Водночас наразі компанія залишає один такий евакуаційний рейс, що курсує з Покровська Донецької області.
Про це на брифінгу розповів голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін.
"Залізниця продовжує працювати за графіком. Ми закінчуємо евакуаційну програму. Ми продовжуємо її тільки в напрямку з Донбасу. В нас на вчора – лише один евакуаційний поїзд. І все більше людей користується нормальним регулярним сервісом "Укрзалізниці", – розповів директор компанії.
Він також повідомив, що протягом 12 травня компанія перевезла 30 тис. пасажирів і лише 177 – пасажири евакуаційних рейсів.
"При цьому ми продовжуємо надавати евакуаційний сервіс, де він справді потрібен. Ми його зараз робимо з Покровськом і будемо робити до тих пір, поки це буде потрібно. Все менше і менше людей користується ним, але це люди, в яких обмежена мобільність і залізниця – єдиний спосіб виїхати", – пояснив Камишін.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" пропонує новий хабовий маршрут до та з Варшави: опублікований розклад.
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